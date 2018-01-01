КоАП РФ с комментариями и изменениями 2019-2020 года

Кодекс РФ об административных правонарушениях представляет собой нормативно-правовой документ, направленный на защиту прав и свобод человека, оговоренных в Конституции. Также данный кодекс устанавливает общие начала, перечень всех правонарушений, органы, рассматривающие дела, порядок привлечения к ответственности и порядок исполнения решений по административным делам.

Административные правонарушения в повседневной жизни наблюдаются чаще других видов противоправных действий. К ним относятся различные совершенные проступки, заключающиеся в нарушении общественного порядка. Если их сравнивать с преступлениями уголовного характера, то к первым применяются не столь строгие санкции и не предусматривают наказания в виде лишения свободы. За каждое совершенное деяние, указанное в КоАП, предусмотрена определенная ответственность, все зависит от вида преступления.

Настоящий кодекс в действие в середине 2002 года. Регулирует административную ответственность за нарушение законных рамок, устанавливает порядок надлежащего исполнения постановлений о назначении наказаний, рассматривает разновидности и меры принуждения, относящиеся к КоАП РФ. Главенствующая роль в кодексе отводится разъяснению защиты интересов граждан. Основной задачей данного юридического документа считается контроль порядка привлечения граждан к ответственности административного характера. КоАП регулирует вопросы ответственности, которую несут иностранные граждане и должностные лица.

Представленный КоАП РФ включает статьи с развернутыми научными комментариями, которые приведены в виде пояснений из постановлений Пленума верхнего суда России. Статьи кодекса представлены в последней редакции с актуальными изменениями и поправками по состоянию на 2019-2020 год.

Нормы кодекса об административных правонарушениях полностью основаны на принципах Конституции России. Данный принцип заключается в обеспечении законности при исполнении мер административного правонарушения, равенстве всех граждан перед законными рамками. Также кодекс предусматривает рассмотрение презумпции невинности. Состоит из пяти разделов, которые подразделяются на главы и подразделы.

Некоторые главы КоАП повествуют о правонарушениях в информационной и торговой сфере, а также регулируют экологические правонарушения. С целью гарантированной защиты потерпевших граждан детально разработан процессуальный раздел. Также в КоАП РФ рассматривается правильный порядок предоставления юридической помощи лицу, которое привлекается к административной ответственности.

Представлять интересы может адвокат или любое другое лицо, которое законно оказывает юридическую помощь. Защищающие лица допускаются к делу с момента начала разбирательств по конкретному разбирательству. После ознакомления с делом они имеют право предъявлять доказательства, подавать жалобы на решения и участвовать в рассмотрении дел. Постановление об административном правонарушении может быть обжаловано в вышестоящих судебных инстанциях.