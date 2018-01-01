КоАП РФ с комментариями и изменениями 2019-2020 года
Кодекс РФ об административных правонарушениях представляет собой нормативно-правовой документ, направленный на защиту прав и свобод человека, оговоренных в Конституции. Также данный кодекс устанавливает общие начала, перечень всех правонарушений, органы, рассматривающие дела, порядок привлечения к ответственности и порядок исполнения решений по административным делам.
Административные правонарушения в повседневной жизни наблюдаются чаще других видов противоправных действий. К ним относятся различные совершенные проступки, заключающиеся в нарушении общественного порядка. Если их сравнивать с преступлениями уголовного характера, то к первым применяются не столь строгие санкции и не предусматривают наказания в виде лишения свободы. За каждое совершенное деяние, указанное в КоАП, предусмотрена определенная ответственность, все зависит от вида преступления.
Настоящий кодекс в действие в середине 2002 года. Регулирует административную ответственность за нарушение законных рамок, устанавливает порядок надлежащего исполнения постановлений о назначении наказаний, рассматривает разновидности и меры принуждения, относящиеся к КоАП РФ. Главенствующая роль в кодексе отводится разъяснению защиты интересов граждан. Основной задачей данного юридического документа считается контроль порядка привлечения граждан к ответственности административного характера. КоАП регулирует вопросы ответственности, которую несут иностранные граждане и должностные лица.
Представленный КоАП РФ включает статьи с развернутыми научными комментариями, которые приведены в виде пояснений из постановлений Пленума верхнего суда России. Статьи кодекса представлены в последней редакции с актуальными изменениями и поправками по состоянию на 2019-2020 год.
Нормы кодекса об административных правонарушениях полностью основаны на принципах Конституции России. Данный принцип заключается в обеспечении законности при исполнении мер административного правонарушения, равенстве всех граждан перед законными рамками. Также кодекс предусматривает рассмотрение презумпции невинности. Состоит из пяти разделов, которые подразделяются на главы и подразделы.
Некоторые главы КоАП повествуют о правонарушениях в информационной и торговой сфере, а также регулируют экологические правонарушения. С целью гарантированной защиты потерпевших граждан детально разработан процессуальный раздел. Также в КоАП РФ рассматривается правильный порядок предоставления юридической помощи лицу, которое привлекается к административной ответственности.
Представлять интересы может адвокат или любое другое лицо, которое законно оказывает юридическую помощь. Защищающие лица допускаются к делу с момента начала разбирательств по конкретному разбирательству. После ознакомления с делом они имеют право предъявлять доказательства, подавать жалобы на решения и участвовать в рассмотрении дел. Постановление об административном правонарушении может быть обжаловано в вышестоящих судебных инстанциях.
- Раздел I. Общие положения
- Глава 1. Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях
- Статья 1.1. КоАП РФ. Законодательство об административных правонарушениях
- Статья 1.2. КоАП РФ. Задачи законодательства об административных правонарушениях
- Статья 1.3. КоАП РФ. Предметы ведения Российской Федерации в области законодательства об административных правонарушениях
- Статья 1.3.1. КоАП РФ. Предметы ведения субъектов Российской Федерации в области законодательства об административных правонарушениях
- Статья 1.4. КоАП РФ. Принцип равенства перед законом
- Статья 1.5. КоАП РФ. Презумпция невиновности
- Статья 1.6. КоАП РФ. Обеспечение законности при применении мер административного принуждения в связи с административным правонарушением
- Статья 1.7. КоАП РФ. Действие законодательства об административных правонарушениях во времени
- Статья 1.8. КоАП РФ. Действие законодательства об административных правонарушениях в пространстве
- Глава 2. Административное правонарушение и административная ответственность
- Статья 2.1. КоАП РФ. Административное правонарушение
- Статья 2.2. КоАП РФ. Формы вины
- Статья 2.3. КоАП РФ. Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность
- Статья 2.4. КоАП РФ. Административная ответственность должностных лиц
- Статья 2.5. КоАП РФ. Административная ответственность военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные звания
- Статья 2.6. КоАП РФ. Административная ответственность иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц
- Статья 2.6.1. КоАП РФ. Административная ответственность собственников (владельцев) транспортных средств
- Статья 2.6.2. КоАП РФ. Административная ответственность собственников или иных владельцев земельных участков либо других объектов недвижимости
- Статья 2.7. КоАП РФ. Крайняя необходимость
- Статья 2.8. КоАП РФ. Невменяемость
- Статья 2.9. КоАП РФ. Возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения
- Статья 2.10. КоАП РФ. Административная ответственность юридических лиц
- Глава 3. Административное наказание
- Статья 3.1. КоАП РФ. Цели административного наказания
- Статья 3.2. КоАП РФ. Виды административных наказаний
- Статья 3.3. КоАП РФ. Основные и дополнительные административные наказания
- Статья 3.4. КоАП РФ. Предупреждение
- Статья 3.5. КоАП РФ. Административный штраф
- Статья 3.6 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 3.7. КоАП РФ. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения
- Статья 3.8. КоАП РФ. Лишение специального права
- Статья 3.9. КоАП РФ. Административный арест
- Статья 3.10. КоАП РФ. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства
- Статья 3.11. КоАП РФ. Дисквалификация
- Статья 3.12. КоАП РФ. Административное приостановление деятельности
- Статья 3.13. КоАП РФ. Обязательные работы
- Статья 3.14. КоАП РФ. Административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения
- Глава 4. Назначение административного наказания
- Статья 4.1. КоАП РФ. Общие правила назначения административного наказания
- Статья 4.1.1 КоАП РФ. Замена административного наказания в виде административного штрафа предупреждением
- Статья 4.2. КоАП РФ. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность
- Статья 4.3. КоАП РФ. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность
- Статья 4.4. КоАП РФ. Назначение административных наказаний за совершение нескольких административных правонарушений
- Статья 4.5. КоАП РФ. Давность привлечения к административной ответственности
- Статья 4.6. КоАП РФ. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию
- Статья 4.7. КоАП РФ. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных административным правонарушением
- Статья 4.8. КоАП РФ. Исчисление сроков
- Раздел II. Особенная часть
- Глава 5. Административные правонарушения, посягающие на права граждан
- Статья 5.1. КоАП РФ. Нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей, участников референдума
- Статья 5.2 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 5.3. КоАП РФ. Неисполнение решения избирательной комиссии, комиссии референдума.
- Статья 5.4. КоАП РФ. Нарушение порядка представления сведений об избирателях, участниках референдума
- Статья 5.5. КоАП РФ. Нарушение порядка участия средств массовой информации в информационном обеспечении выборов, референдумов
- Статья 5.6. КоАП РФ. Нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии референдума, наблюдателя, иностранного (международного) наблюдателя, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения, члена или уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума либо представителя средства массовой информации
- Статья 5.7. КоАП РФ. Отказ в предоставлении отпуска для участия в выборах, референдуме
- Статья 5.8. КоАП РФ. Нарушение предусмотренных законодательством о выборах и референдумах порядка и условий проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума на каналах организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и в периодических печатных изданиях
- Статья 5.9. КоАП РФ. Нарушение в ходе избирательной кампании условий рекламы предпринимательской и иной деятельности
- Статья 5.10. КоАП РФ. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах
- Статья 5.11. КоАП РФ. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом
- Статья 5.12. КоАП РФ. Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах
- Статья 5.13. КоАП РФ. Непредоставление возможности обнародовать опровержение или иное разъяснение в защиту чести, достоинства или деловой репутации
- Статья 5.14. КоАП РФ. Умышленное уничтожение или повреждение агитационного материала либо информационного материала, относящегося к выборам, референдуму
- Статья 5.15. КоАП РФ. Нарушение установленных законодательством о выборах и референдумах порядка и сроков уведомления избирательной комиссии о факте предоставления помещений и права на предоставление помещений для встреч с избирателями, участниками референдума
- Статья 5.16. КоАП РФ. Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах
- Статья 5.17. КоАП РФ. Непредоставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума
- Статья 5.18. КоАП РФ. Незаконное использование денежных средств при финансировании избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума
- Статья 5.19. КоАП РФ. Использование незаконной материальной поддержки при финансировании избирательной кампании, кампании референдума
- Статья 5.20. КоАП РФ. Незаконное финансирование избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, кампании референдума, оказание запрещенной законом материальной поддержки, связанные с проведением выборов, референдума выполнение работ, оказание услуг, реализация товаров бесплатно или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам
- Статья 5.21. КоАП РФ. Несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям, комиссиям референдума, кандидатам, избирательным объединениям, инициативным группам по проведению референдума, иным группам участников референдума
- Статья 5.22. КоАП РФ. Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме
- Статья 5.23. КоАП РФ. Сокрытие остатков тиражей избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме
- Статья 5.24. КоАП РФ. Нарушение установленного законом порядка подсчета голосов, определения результатов выборов, референдума, порядка составления протокола об итогах голосования с отметкой "Повторный" или "Повторный подсчет голосов"
- Статья 5.25. КоАП РФ. Непредоставление сведений об итогах голосования или о результатах выборов
- Статья 5.26. КоАП РФ. Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях
- Статья 5.27. КоАП РФ. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
- Статья 5.27.1. КоАП РФ. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации
- Статья 5.28. КоАП РФ. Уклонение от участия в переговорах о заключении коллективного договора, соглашения либо нарушение установленного срока их заключения
- Статья 5.29. КоАП РФ. Непредоставление информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения
- Статья 5.30. КоАП РФ. Необоснованный отказ от заключения коллективного договора, соглашения
- Статья 5.31. КоАП РФ. Нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению
- Статья 5.32. КоАП РФ. Уклонение от получения требований работников и от участия в примирительных процедурах
- Статья 5.33. КоАП РФ. Невыполнение соглашения
- Статья 5.34. КоАП РФ. Увольнение работников в связи с коллективным трудовым спором и объявлением забастовки
- Статья 5.35. КоАП РФ. Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних
- Статья 5.35.1 КоАП РФ. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей
- Статья 5.36. КоАП РФ. Нарушение порядка или сроков предоставления сведений о несовершеннолетних, нуждающихся в передаче на воспитание в семью либо в учреждения для детей-сирот или для детей, оставшихся без попечения родителей
- Статья 5.37. КоАП РФ. Незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, передаче его под опеку (попечительство) или в приемную семью
- Статья 5.38. КоАП РФ. Нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании
- Статья 5.39. КоАП РФ. Отказ в предоставлении информации
- Статья 5.40. КоАП РФ. Принуждение к участию или к отказу от участия в забастовке
- Статья 5.41. КоАП РФ. Непредоставление на безвозмездной основе услуг по погребению, невыплата социального пособия на погребение
- Статья 5.42. КоАП РФ. Нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости
- Статья 5.43. КоАП РФ. Нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных автотранспортных средств инвалидов
- Статья 5.44 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 5.45. КоАП РФ. Использование преимуществ должностного или служебного положения в период избирательной кампании, кампании референдума
- Статья 5.46. КоАП РФ. Подделка подписей избирателей, участников референдума
- Статья 5.47. КоАП РФ. Сбор подписей избирателей, участников референдума в запрещенных местах, а также сбор подписей лицами, которым участие в этом запрещено федеральным законом
- Статья 5.48. КоАП РФ. Нарушение прав зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, инициативных групп по проведению референдума, иных групп участников референдума при выделении площадей для размещения агитационных материалов
- Статья 5.49. КоАП РФ. Нарушение запрета на проведение в период избирательной кампании, кампании референдума лотерей и других основанных на риске игр, связанных с выборами и референдумом
- Статья 5.50. КоАП РФ. Нарушение правил перечисления средств, внесенных в избирательный фонд, фонд референдума
- Статья 5.51 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 5.52. КоАП РФ. Невыполнение уполномоченным лицом требований законодательства о выборах об обеспечении кандидатам, избирательным объединениям равных условий для проведения агитационных публичных мероприятий
- Статья 5.53. КоАП РФ. Незаконные действия по получению и (или) распространению информации, составляющей кредитную историю
- Статья 5.54. КоАП РФ. Неисполнение обязанности по проведению проверки и (или) исправлению недостоверной информации, содержащейся в кредитной истории (кредитном отчете)
- Статья 5.55. КоАП РФ. Непредоставление кредитного отчета
- Статья 5.56. КоАП РФ. Нарушение порядка и сроков представления и хранения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума
- Статья 5.57. КоАП РФ. Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций
- Статья 5.58. КоАП РФ. Нарушение установленного законодательством о выборах и референдумах порядка выдачи открепительного удостоверения и невыполнение требования о его изъятии.
- Статья 5.59. КоАП РФ. Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан
- Статья 5.60 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 5.61. КоАП РФ. Оскорбление
- Статья 5.62. КоАП РФ. Дискриминация
- Статья 5.63. КоАП РФ. Нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг
- Статья 5.63.1. КоАП РФ. Нарушение требований законодательства, предусматривающих выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
- Статья 5.64. КоАП РФ. Нарушение порядка или срока представления сведений о поступлении и расходовании средств политической партии, сводного финансового отчета политической партии
- Статья 5.65. КоАП РФ. Незаконное использование политической партией денежных средств и иного имущества при финансировании своей деятельности, не связанной с участием в выборах и референдумах
- Статья 5.66. КоАП РФ. Незаконное финансирование деятельности политических партий, не связанной с участием в выборах и референдумах
- Статья 5.67. КоАП РФ. Нарушение срока возврата жертвователю, перечисления (передачи) в доход Российской Федерации пожертвований политической партии
- Статья 5.68. КоАП РФ. Нарушение установленных законодательством Российской Федерации о политических партиях требований об обязательном аудите
- Статья 5.69. КоАП РФ. Вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, либо создание помех участию избирателей, участников референдума в голосовании
- Глава 6. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность
- Статья 6.1. КоАП РФ. Сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью и контактов, создающих опасность заражения
- Статья 6.1.1 КоАП РФ. Побои
- Статья 6.2. КоАП РФ. Незаконное занятие народной медициной
- Статья 6.3. КоАП РФ. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
- Статья 6.3.1 КоАП РФ. Нарушение законодательства Российской Федерации в области генно-инженерной деятельности
- Статья 6.4. КоАП РФ. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта
- Статья 6.5. КоАП РФ. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде
- Статья 6.6. КоАП РФ. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения
- Статья 6.7. КоАП РФ. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения
- Статья 6.8. КоАП РФ. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
- Статья 6.9. КоАП РФ. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ
- Статья 6.9.1. КоАП РФ. Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ
- Статья 6.10. КоАП РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ
- Статья 6.11. КоАП РФ. Занятие проституцией
- Статья 6.12. КоАП РФ. Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией
- Статья 6.13. КоАП РФ. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ
- Статья 6.14 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 6.15. КоАП РФ. Нарушение правил оборота инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ
- Статья 6.16. КоАП РФ. Нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо хранения, учета, реализации, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры
- Статья 6.16.1. КоАП РФ. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка, сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ
- Статья 6.17. КоАП РФ. Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
- Статья 6.18. КоАП РФ. Нарушение установленных законодательством о физической культуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним
- Статья 6.19. КоАП РФ. Создание юридическим лицом условий для торговли детьми и (или) эксплуатации детей
- Статья 6.20. КоАП РФ. Изготовление юридическим лицом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборот таких материалов или предметов
- Статья 6.21. КоАП РФ. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних
- Статья 6.22. КоАП РФ. Нарушение установленных законодательством о физической культуре и спорте требований к положениям (регламентам) об официальных спортивных соревнованиях
- Статья 6.23. КоАП РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака
- Статья 6.24. КоАП РФ. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах
- Статья 6.25. КоАП РФ. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к выделению и оснащению специальных мест для курения табака либо неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака
- Статья 6.26. КоАП РФ. Организация публичного исполнения произведения литературы, искусства или народного творчества, содержащего нецензурную брань, посредством проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия
- Статья 6.27. КоАП РФ. Распространение экземпляров аудиовизуальной продукции и фонограмм на любых видах носителей, экземпляров печатной продукции, содержащих нецензурную брань, без специальной упаковки и текстового предупреждения
- Статья 6.28. КоАП РФ. Нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий
- Статья 6.29. КоАП РФ. Невыполнение обязанностей о представлении информации о конфликте интересов при осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности
- Статья 6.30. КоАП РФ. Невыполнение обязанностей об информировании граждан о получении медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
- Статья 6.31. КоАП РФ. Нарушение законодательства о донорстве крови и ее компонентов
- Статья 6.32. КоАП РФ. Нарушение требований законодательства в сфере охраны здоровья при проведении искусственного прерывания беременности
- Статья 6.33. КоАП РФ. Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок
- Глава 7. Административные правонарушения в области охраны собственности
- Статья 7.1. КоАП РФ. Самовольное занятие земельного участка
- Статья 7.2. КоАП РФ. Уничтожение или повреждение специальных знаков
- Статья 7.3. КоАП РФ. Пользование недрами без лицензии на пользование недрами либо с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований утвержденных в установленном порядке технических проектов
- Статья 7.4. КоАП РФ. Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых
- Статья 7.5. КоАП РФ. Самовольная добыча янтаря
- Статья 7.6. КоАП РФ. Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий
- Статья 7.7. КоАП РФ. Повреждение объектов и систем водоснабжения, водоотведения, гидротехнических сооружений, устройств и установок водохозяйственного и водоохранного назначения
- Статья 7.8 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 7.9. КоАП РФ. Самовольное занятие лесных участков
- Статья 7.10. КоАП РФ. Самовольная уступка права пользования землей, недрами, лесным участком или водным объектом
- Статья 7.11. КоАП РФ. Пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения
- Статья 7.12. КоАП РФ. Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав
- Статья 7.13. КоАП РФ. Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
- Статья 7.14. КоАП РФ. Организация или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения государственного органа охраны объектов культурного наследия
- Статья 7.14.1. КоАП РФ. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения
- Статья 7.14.2. КоАП РФ. Неисполнение обязанности по приостановлению работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, или работ, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия либо нарушить его целостность и сохранность
- Статья 7.15. КоАП РФ. Проведение археологических полевых работ без разрешения
- Статья 7.15.1. КоАП РФ. Незаконный оборот археологических предметов
- Статья 7.16. КоАП РФ. Незаконное изменение правового режима земельных участков, отнесенных к землям историко-культурного назначения
- Статья 7.17. КоАП РФ. Уничтожение или повреждение чужого имущества
- Статья 7.18. КоАП РФ. Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна
- Статья 7.19. КоАП РФ. Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа
- Статья 7.20. КоАП РФ. Самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения
- Статья 7.21. КоАП РФ. Нарушение правил пользования жилыми помещениями
- Статья 7.22. КоАП РФ. Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений
- Статья 7.23. КоАП РФ. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами
- Статья 7.23.1 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 7.23.2. КоАП РФ. Нарушение требований законодательства о передаче технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов
- Статья 7.23.3. КоАП РФ. Нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
- Статья 7.24. КоАП РФ. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, и использования указанного объекта
- Статья 7.25. КоАП РФ. Уклонение от безвозмездной передачи копий геодезических или картографических материалов и данных в государственный картографо-геодезический фонд Российской Федерации
- Статья 7.26. КоАП РФ. Утрата материалов и данных государственного картографо-геодезического фонда Российской Федерации
- Статья 7.27. КоАП РФ. Мелкое хищение
- Статья 7.27.1. КоАП РФ. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
- Статья 7.28. КоАП РФ. Нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в иностранных государствах
- Статья 7.29. КоАП РФ. Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
- Статья 7.29.1. КоАП РФ. Нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены государственного контракта по государственному оборонному заказу или цены государственного контракта при размещении государственного оборонного заказа
- Статья 7.29.2. КоАП РФ. Отказ или уклонение поставщика (исполнителя, подрядчика) от заключения государственного контракта по государственному оборонному заказу
- Статья 7.29.3 КоАП РФ. Нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок
- Статья 7.30. КоАП РФ. Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
- Статья 7.31. КоАП РФ. Нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
- Статья 7.31.1. КоАП РФ. Нарушение порядка и (или) сроков возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), порядка и (или) сроков блокирования операций по счету участника закупки, порядка ведения реестра участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, правил документооборота при проведении электронного аукциона, разглашение оператором электронной площадки, должностным лицом оператора электронной площадки информации об участнике закупки до подведения результатов электронного аукциона
- Статья 7.32. КоАП РФ. Нарушение порядка заключения, изменения контракта
- Статья 7.32.1. КоАП РФ. Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) для государственных нужд по государственному оборонному заказу
- Статья 7.32.2. КоАП РФ. Нарушение требований жилищного законодательства к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
- Статья 7.32.3. КоАП РФ. Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
- Статья 7.32.4. КоАП РФ. Нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продажи государственного или муниципального имущества, порядка заключения договоров по результатам проведения таких торгов и продажи или в случае, если такие торги признаны несостоявшимися
- Статья 7.32.5 КоАП РФ. Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд
- Статья 7.33. КоАП РФ. Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обязательной передачи государству культурных ценностей, обнаруженных в результате проведения таких работ
- Статья 7.34. КоАП РФ. Использование земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования юридическим лицом, не выполнившим в установленный федеральным законом срок обязанности по переоформлению такого права на право аренды земельного участка или по приобретению этого земельного участка в собственность
- Статья 7.35. КоАП РФ. Нарушение порядка согласования при совершении сделки по распоряжению государственным (муниципальным) имуществом
- Глава 8. Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования
- Статья 8.1. КоАП РФ. Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов
- Статья 8.2. КоАП РФ. Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами
- Статья 8.3. КоАП РФ. Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами
- Статья 8.4. КоАП РФ. Нарушение законодательства об экологической экспертизе
- Статья 8.5. КоАП РФ. Сокрытие или искажение экологической информации
- Статья 8.6. КоАП РФ. Порча земель
- Статья 8.7. КоАП РФ. Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв
- Статья 8.8. КоАП РФ. Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению
- Статья 8.9. КоАП РФ. Нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов
- Статья 8.10. КоАП РФ. Нарушение требований по рациональному использованию недр
- Статья 8.11. КоАП РФ. Нарушение правил и требований проведения работ по геологическому изучению недр
- Статья 8.12. КоАП РФ. Нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах
- Статья 8.12.1. КоАП РФ. Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе
- Статья 8.13. КоАП РФ. Нарушение правил охраны водных объектов
- Статья 8.14. КоАП РФ. Нарушение правил водопользования
- Статья 8.15. КоАП РФ. Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств
- Статья 8.16. КоАП РФ. Невыполнение правил ведения судовых документов
- Статья 8.17. КоАП РФ. Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море требований или условий лицензии
- Статья 8.18. КоАП РФ. Нарушение правил проведения ресурсных или морских научных исследований во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне Российской Федерации
- Статья 8.19. КоАП РФ. Нарушение правил захоронения отходов и других материалов во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне Российской Федерации
- Статья 8.20. КоАП РФ. Незаконная передача минеральных и (или) живых ресурсов на континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне Российской Федерации
- Статья 8.21. КоАП РФ. Нарушение правил охраны атмосферного воздуха
- Статья 8.22. КоАП РФ. Выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума
- Статья 8.23. КоАП РФ. Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума
- Статья 8.24. КоАП РФ. Нарушение порядка предоставления гражданам, юридическим лицам лесов для их использования
- Статья 8.25. КоАП РФ. Нарушение правил использования лесов
- Статья 8.26. КоАП РФ. Самовольное использование лесов, нарушение правил использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов
- Статья 8.27. КоАП РФ. Нарушение правил лесовосстановления, правил лесоразведения, правил ухода за лесами, правил лесного семеноводства
- Статья 8.28. КоАП РФ. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан
- Статья 8.28.1. КоАП РФ. Нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней
- Статья 8.29. КоАП РФ. Уничтожение мест обитания животных
- Статья 8.30. КоАП РФ. Уничтожение лесной инфраструктуры, а также сенокосов, пастбищ
- Статья 8.30.1 КоАП РФ. Нарушение порядка проектирования, создания, содержания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры
- Статья 8.31. КоАП РФ. Нарушение правил санитарной безопасности в лесах
- Статья 8.32. КоАП РФ. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
- Статья 8.32.1 КоАП РФ. Ненаправление, несвоевременное направление, направление недостоверной информации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений
- Статья 8.32.2 КоАП РФ. Включение заведомо недостоверной информации в реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений
- Статья 8.33. КоАП РФ. Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов
- Статья 8.34. КоАП РФ. Нарушение установленного порядка создания, использования или транспортировки биологических коллекций
- Статья 8.35. КоАП РФ. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений
- Статья 8.36. КоАП РФ. Нарушение правил переселения, акклиматизации или гибридизации объектов животного мира и водных биологических ресурсов
- Статья 8.37. КоАП РФ. Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира
- Статья 8.38. КоАП РФ. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов
- Статья 8.39. КоАП РФ. Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях
- Статья 8.40. КоАП РФ. Нарушение требований при осуществлении работ в области гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды и активных воздействий на метеорологические и другие геофизические процессы
- Статья 8.41. КоАП РФ. Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду
- Статья 8.42. КоАП РФ. Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
- Статья 8.43. КоАП РФ. Нарушение требований к осуществлению деятельности в Антарктике и условий ее осуществления
- Статья 8.44. КоАП РФ. Нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах зон затопления, подтопления
- Статья 8.45. КоАП РФ. Невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод
- Статья 8.45.1 КоАП РФ. Нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в лесопарковом зеленом поясе
- Статья 8.46. КоАП РФ. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений
- Глава 9. Административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике
- Статья 9.1. КоАП РФ. Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов
- Статья 9.2. КоАП РФ. Нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных законодательством Российской Федерации
- Статья 9.3. КоАП РФ. Нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования
- Статья 9.4. КоАП РФ. Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)
- Статья 9.5. КоАП РФ. Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию
- Статья 9.5.1. КоАП РФ. Выполнение работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования или строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, или с нарушением требований, установленных законодательством о градостроительной деятельности, к лицам, имеющим право на выполнение таких работ по соответствующему договору, заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров
- Статья 9.6. КоАП РФ. Нарушение правил использования атомной энергии и учета ядерных материалов и радиоактивных веществ
- Статья 9.7. КоАП РФ. Повреждение электрических сетей
- Статья 9.8. КоАП РФ. Нарушение правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт
- Статья 9.9. КоАП РФ. Ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов
- Статья 9.10. КоАП РФ. Повреждение тепловых сетей, топливопроводов, совершенное по неосторожности
- Статья 9.11. КоАП РФ. Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки
- Статья 9.12 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 9.13. КоАП РФ. Уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур
- Статья 9.14. КоАП РФ. Отказ от производства транспортных средств общего пользования, приспособленных для использования инвалидами
- Статья 9.15. КоАП РФ. Нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности, розничных рынков электрической энергии
- Статья 9.16. КоАП РФ. Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
- Статья 9.17. КоАП РФ. Нарушение нормативов запасов топлива, порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива
- Статья 9.18. КоАП РФ. Нарушение порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт
- Статья 9.19. КоАП РФ. Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
- Статья 9.20. КоАП РФ. Нарушение порядка использования объектов по хранению химического оружия и объектов по уничтожению химического оружия
- Статья 9.21. КоАП РФ. Нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения)
- Статья 9.22. КоАП РФ. Нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод
- Статья 9.23 КоАП РФ. Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
- Статья 9.24 КоАП РФ. Нарушение законодательства о теплоснабжении
- Глава 10. Административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель
- Статья 10.1. КоАП РФ. Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками
- Статья 10.2. КоАП РФ. Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)
- Статья 10.3. КоАП РФ. Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)
- Статья 10.4. КоАП РФ. Непринятие мер по обеспечению режима охраны посевов и мест хранения растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры
- Статья 10.5. КоАП РФ. Непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры
- Статья 10.5.1. КоАП РФ. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры
- Статья 10.6. КоАП РФ. Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил
- Статья 10.7. КоАП РФ. Сокрытие сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных
- Статья 10.8. КоАП РФ. Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства
- Статья 10.9. КоАП РФ. Проведение мелиоративных работ с нарушением проекта
- Статья 10.10. КоАП РФ. Нарушение правил эксплуатации мелиоративных систем или отдельно расположенных гидротехнических сооружений.
- Статья 10.11. КоАП РФ. Нарушение норм и правил ведения племенного животноводства
- Статья 10.12. КоАП РФ. Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений
- Статья 10.13. КоАП РФ. Нарушение правил ведения документации на семена сельскохозяйственных растений
- Статья 10.14. КоАП РФ. Нарушение порядка ввоза на территорию Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений
- Глава 11. Административные правонарушения на транспорте
- Статья 11.1. КоАП РФ. Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене
- Статья 11.2 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 11.3. КоАП РФ. Действия, угрожающие безопасности полетов
- Статья 11.3.1. КоАП РФ. Нарушение требований авиационной безопасности
- Статья 11.4. КоАП РФ. Нарушение правил использования воздушного пространства
- Статья 11.5. КоАП РФ. Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов
- Статья 11.6. КоАП РФ. Действия, угрожающие безопасности движения на водном транспорте
- Статья 11.7. КоАП РФ. Нарушение правил плавания
- Статья 11.7.1. КоАП РФ. Несоблюдение мер по обеспечению безопасности судоходства в зонах безопасности, установленных вокруг искусственных островов, установок и сооружений, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации
- Статья 11.8. КоАП РФ. Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления
- Статья 11.8.1. КоАП РФ. Управление маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе документов, необходимых для допуска к управлению маломерным судном
- Статья 11.9. КоАП РФ. Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения
- Статья 11.10. КоАП РФ. Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах водного транспорта, а также на маломерных судах
- Статья 11.11. КоАП РФ. Нарушение правил погрузки и разгрузки судов
- Статья 11.12. КоАП РФ. Нарушение правил пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов
- Статья 11.13. КоАП РФ. Нарушение правил выпуска судна в плавание или допуск к управлению судном лиц, не имеющих соответствующего диплома (свидетельства, удостоверения) либо находящихся в состоянии опьянения
- Статья 11.14. КоАП РФ. Нарушение правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных или тяжеловесных грузов
- Статья 11.14.1. КоАП РФ. Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси
- Статья 11.14.2. КоАП РФ. Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа по заказу
- Статья 11.14.3 КоАП РФ. Невыполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о транспортно-экспедиционной деятельности
- Статья 11.15. КоАП РФ. Повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования
- Статья 11.15.1. КоАП РФ. Нарушение требований в области транспортной безопасности
- Статья 11.15.2. КоАП РФ. Нарушение установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил
- Статья 11.16. КоАП РФ. Нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте
- Статья 11.17. КоАП РФ. Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте
- Статья 11.18. КоАП РФ. Безбилетный проезд
- Статья 11.19. КоАП РФ. Нарушение правил провоза ручной клади, багажа и грузобагажа
- Статья 11.20. КоАП РФ. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов
- Статья 11.20.1. КоАП РФ. Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов
- Статья 11.21. КоАП РФ. Нарушение правил использования полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги
- Статья 11.22. КоАП РФ. Нарушение землепользователями правил охраны автомобильных дорог или дорожных сооружений
- Статья 11.23. КоАП РФ. Управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля, нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, режима труда и отдыха
- Статья 11.24. КоАП РФ. Организация транспортного обслуживания населения без создания условий доступности для инвалидов
- Статья 11.25 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 11.26. КоАП РФ. Незаконное использование зарегистрированных в других государствах автотранспортных средств для перевозок грузов и (или) пассажиров
- Статья 11.27. КоАП РФ. Управление транспортным средством без отличительного на нем и (или) прицепах к нему знака государства регистрации транспортного средства (прицепа) и нарушение других правил эксплуатации транспортного средства при осуществлении международной автомобильной перевозки
- Статья 11.28 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 11.29. КоАП РФ. Осуществление международных автомобильных перевозок без разрешений, либо с незаполненными разрешениями, разрешениями, заполненными с нарушением установленных правил, или разрешениями, не соответствующими виду перевозки, либо без учетного талона, либо без отметки в уведомлении должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об устранении нарушения
- Статья 11.30. КоАП РФ. Умышленное сокрытие авиационного происшествия или инцидента
- Статья 11.31. КоАП РФ. Несоблюдение перевозчиком требований законодательства Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров
- Статья 11.32. КоАП РФ. Нарушение установленного порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) либо обязательных предварительных, периодических, предрейсовых или послерейсовых медицинских осмотров
- Статья 11.33 КоАП РФ. Нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса
- Глава 12. Административные правонарушения в области дорожного движения
- Статья 12.1. КоАП РФ. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра
- Статья 12.2. КоАП РФ. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков
- Статья 12.3. КоАП РФ. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения
- Статья 12.4. КоАП РФ. Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб, цветографической схемы легкового такси или незаконная установка опознавательного фонаря легкового такси или опознавательного знака "Инвалид"
- Статья 12.5. КоАП РФ. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак "Инвалид"
- Статья 12.6. КоАП РФ. Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов
- Статья 12.7. КоАП РФ. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством
- Статья 12.8. КоАП РФ. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
- Статья 12.9. КоАП РФ. Превышение установленной скорости движения
- Статья 12.10. КоАП РФ. Нарушение правил движения через железнодорожные пути
- Статья 12.11. КоАП РФ. Нарушение правил движения по автомагистрали
- Статья 12.12. КоАП РФ. Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика
- Статья 12.13. КоАП РФ. Нарушение правил проезда перекрестков
- Статья 12.14. КоАП РФ. Нарушение правил маневрирования
- Статья 12.15. КоАП РФ. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона
- Статья 12.16. КоАП РФ. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги
- Статья 12.17. КоАП РФ. Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами
- Статья 12.17.1 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 12.18. КоАП РФ. Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения
- Статья 12.19. КоАП РФ. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств
- Статья 12.20. КоАП РФ. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки
- Статья 12.21. КоАП РФ. Нарушение правил перевозки грузов, правил буксировки
- Статья 12.21.1. КоАП РФ. Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
- Статья 12.21.2. КоАП РФ. Нарушение правил перевозки опасных грузов
- Статья 12.21.3. КоАП РФ. Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн
- Статья 12.22. КоАП РФ. Нарушение правил учебной езды
- Статья 12.23. КоАП РФ. Нарушение правил перевозки людей
- Статья 12.24. КоАП РФ. Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего
- Статья 12.25. КоАП РФ. Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства
- Статья 12.26. КоАП РФ. Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения
- Статья 12.27. КоАП РФ. Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием
- Статья 12.28. КоАП РФ. Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах
- Статья 12.29. КоАП РФ. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения
- Статья 12.30. КоАП РФ. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего
- Статья 12.31. КоАП РФ. Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке, не прошедшего государственного технического осмотра или технического осмотра, с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, с установленными без соответствующего разрешения устройствами для подачи специальных световых или звуковых сигналов либо с незаконно нанесенными специальными цветографическими схемами автомобилей оперативных служб
- Статья 12.31.1. КоАП РФ. Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
- Статья 12.32. КоАП РФ. Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством
- Статья 12.32.1. КоАП РФ. Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего российского национального водительского удостоверения
- Статья 12.33. КоАП РФ. Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений
- Статья 12.34. КоАП РФ. Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений
- Статья 12.35. КоАП РФ. Незаконное ограничение прав на управление транспортным средством и его эксплуатацию
- Статья 12.36 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 12.36.1. КоАП РФ. Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства
- Статья 12.37. КоАП РФ. Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств
- Глава 13. Административные правонарушения в области связи и информации
- Статья 13.1 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 13.2. КоАП РФ. Самовольное подключение к сети электрической связи оконечного оборудования
- Статья 13.3. КоАП РФ. Самовольные проектирование, строительство, изготовление, приобретение, установка или эксплуатация радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств
- Статья 13.4. КоАП РФ. Нарушение правил проектирования, строительства, установки, регистрации или эксплуатации радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств
- Статья 13.5. КоАП РФ. Нарушение правил охраны линий или сооружений связи
- Статья 13.6. КоАП РФ. Использование несертифицированных средств связи либо предоставление несертифицированных услуг связи
- Статья 13.7. КоАП РФ. Несоблюдение установленных правил и норм, регулирующих порядок проектирования, строительства и эксплуатации сетей и сооружений связи
- Статья 13.8. КоАП РФ. Изготовление, реализация или эксплуатация технических средств, не соответствующих стандартам или нормам, регулирующим допустимые уровни индустриальных радиопомех
- Статья 13.9. КоАП РФ. Самовольные строительство или эксплуатация сооружений связи
- Статья 13.10. КоАП РФ. Изготовление в целях сбыта либо сбыт заведомо поддельных государственных знаков почтовой оплаты, международных ответных купонов, использование заведомо поддельных клише франкировальных машин, почтовых штемпелей или иных именных вещей
- Статья 13.11. КоАП РФ. Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных)
- Статья 13.11.1. КоАП РФ. Распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера
- Статья 13.12. КоАП РФ. Нарушение правил защиты информации
- Статья 13.13. КоАП РФ. Незаконная деятельность в области защиты информации
- Статья 13.14. КоАП РФ. Разглашение информации с ограниченным доступом
- Статья 13.15. КоАП РФ. Злоупотребление свободой массовой информации
- Статья 13.15.1. КоАП РФ. Непредоставление либо несвоевременное предоставление редакцией средства массовой информации, вещателем или издателем информации о получении денежных средств, предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации
- Статья 13.16. КоАП РФ. Воспрепятствование распространению продукции средства массовой информации
- Статья 13.17. КоАП РФ. Нарушение правил распространения обязательных сообщений
- Статья 13.18. КоАП РФ. Воспрепятствование уверенному приему радио- и телепрограмм и работе сайтов в сети "Интернет"
- Статья 13.19. КоАП РФ. Непредоставление первичных статистических данных
- Статья 13.19.1. КоАП РФ. Нарушение порядка размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства
- Статья 13.19.2. КоАП РФ. Нарушение порядка размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства
- Статья 13.19.3 КоАП РФ. Нарушение порядка размещения информации в единой информационной системе жилищного строительства
- Статья 13.20. КоАП РФ. Нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов
- Статья 13.21. КоАП РФ. Нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства массовой информации
- Статья 13.22. КоАП РФ. Нарушение порядка объявления выходных данных
- Статья 13.23. КоАП РФ. Нарушение порядка представления обязательного экземпляра документов, письменных уведомлений, уставов и договоров
- Статья 13.24. КоАП РФ. Повреждение телефонов-автоматов
- Статья 13.25. КоАП РФ. Нарушение требований законодательства о хранении документов
- Статья 13.26. КоАП РФ. Нарушение сроков и (или) порядка доставки (вручения) адресату судебных извещений
- Статья 13.27. КоАП РФ. Нарушение требований к организации доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и ее размещению в сети "Интернет"
- Статья 13.27.1. КоАП РФ. Нарушение требования о размещении на территории Российской Федерации технических средств информационных систем
- Статья 13.28. КоАП РФ. Нарушение порядка предоставления информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
- Статья 13.29. КоАП РФ. Заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом
- Статья 13.30. КоАП РФ. Невыполнение предусмотренных законом требований лицом, действующим от имени оператора связи
- Статья 13.31. КоАП РФ. Неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети "Интернет"
- Статья 13.32 КоАП РФ. Неисполнение обязанностей владельцем новостного агрегатора
- Статья 13.33 КоАП РФ. Нарушение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области электронной подписи
- Статья 13.34 КоАП РФ. Неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", обязанности по ограничению или возобновлению доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен или возобновлен на основании сведений, полученных от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
- Статья 13.35 КоАП РФ. Распространение владельцем аудиовизуального сервиса незарегистрированных средств массовой информации
- Статья 13.36 КоАП РФ. Нарушение владельцем аудиовизуального сервиса установленного порядка распространения среди детей информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
- Статья 13.37 КоАП РФ. Распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности
- Статья 13.38 КоАП РФ. Несвоевременная или неполная уплата оператором сети связи общего пользования обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания
- Статья 13.39 КоАП РФ. Неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями
- Статья 13.40 КоАП РФ. Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы
- Глава 14. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций
- Статья 14.1. КоАП РФ. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)
- Статья 14.1.1. КоАП РФ. Незаконные организация и проведение азартных игр
- Статья 14.1.1-1. КоАП РФ. Нарушение организаторами азартных игр в букмекерской конторе и тотализаторе требований к заключению пари на официальные спортивные соревнования и проведению других азартных игр
- Статья 14.1.2. КоАП РФ. Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии
- Статья 14.1.3. КоАП РФ. Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии
- Статья 14.2. КоАП РФ. Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена
- Статья 14.3. КоАП РФ. Нарушение законодательства о рекламе
- Статья 14.3.1. КоАП РФ. Спонсорство табака, стимулирование продажи табака, табачной продукции или табачных изделий и (или) потребления табака либо реклама табака, табачной продукции, табачных изделий или курительных принадлежностей
- Статья 14.4. КоАП РФ. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований
- Статья 14.4.1. КоАП РФ. Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств
- Статья 14.4.2. КоАП РФ. Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств
- Статья 14.5. КоАП РФ. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники
- Статья 14.6. КоАП РФ. Нарушение порядка ценообразования
- Статья 14.7. КоАП РФ. Обман потребителей
- Статья 14.8. КоАП РФ. Нарушение иных прав потребителей
- Статья 14.9. КоАП РФ. Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления
- Статья 14.9.1. КоАП РФ. Нарушение порядка осуществления процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства
- Статья 14.10. КоАП РФ. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
- Статья 14.11. КоАП РФ. Незаконное получение кредита или займа
- Статья 14.12. КоАП РФ. Фиктивное или преднамеренное банкротство
- Статья 14.13. КоАП РФ. Неправомерные действия при банкротстве
- Статья 14.14. КоАП РФ. Воспрепятствование должностными лицами кредитной или иной финансовой организации осуществлению функций временной администрации
- Статья 14.15. КоАП РФ. Нарушение правил продажи отдельных видов товаров
- Статья 14.15.1 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 14.15.2 КоАП РФ. Незаконная реализация входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года или документов, дающих право на их получение
- Статья 14.15.3 КоАП РФ. Реализация поддельных входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года или поддельных документов, дающих право на получение входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
- Статья 14.16. КоАП РФ. Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
- Статья 14.17. КоАП РФ. Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
- Статья 14.17.1 КоАП РФ. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами
- Статья 14.17.2 КоАП РФ. Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции
- Статья 14.18. КоАП РФ. Использование этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и спиртосодержащей непищевой продукции для приготовления алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции
- Статья 14.19. КоАП РФ. Нарушение установленного порядка учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
- Статья 14.20. КоАП РФ. Нарушение законодательства об экспортном контроле
- Статья 14.21 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 14.22 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 14.23. КоАП РФ. Осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по управлению юридическим лицом
- Статья 14.24. КоАП РФ. Нарушение законодательства об организованных торгах
- Статья 14.25. КоАП РФ. Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
- Статья 14.25.1 КоАП РФ. Нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах
- Статья 14.26. КоАП РФ. Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения
- Статья 14.27. КоАП РФ. Нарушение законодательства о лотереях
- Статья 14.28. КоАП РФ. Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
- Статья 14.29. КоАП РФ. Незаконное получение или предоставление кредитного отчета
- Статья 14.30. КоАП РФ. Нарушение установленного порядка сбора, хранения, защиты и обработки сведений, составляющих кредитную историю
- Статья 14.31. КоАП РФ. Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке
- Статья 14.31.1 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 14.31.2. КоАП РФ. Манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности)
- Статья 14.32. КоАП РФ. Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности
- Статья 14.33. КоАП РФ. Недобросовестная конкуренция
- Статья 14.34. КоАП РФ. Нарушение правил организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках
- Статья 14.35. КоАП РФ. Нарушение законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности
- Статья 14.36. КоАП РФ. Непредставление или несвоевременное представление документов о споре, связанном с созданием юридического лица, управлением им или участием в нем
- Статья 14.37. КоАП РФ. Нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции
- Статья 14.38. КоАП РФ. Размещение рекламы на дорожных знаках и транспортных средствах
- Статья 14.39. КоАП РФ. Нарушение требований законодательства о предоставлении гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания
- Статья 14.40. КоАП РФ. Нарушение антимонопольных правил, установленных федеральным законом, при осуществлении торговой деятельности
- Статья 14.41. КоАП РФ. Нарушение установленных федеральным законом требований по предоставлению информации об условиях заключения договора поставки продовольственных товаров при осуществлении торговой деятельности
- Статья 14.42. КоАП РФ. Нарушение установленных федеральным законом требований к условиям заключения договора поставки продовольственных товаров при осуществлении торговой деятельности
- Статья 14.43. КоАП РФ. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов
- Статья 14.43.1 КоАП РФ. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) или продавцом требований технического регламента о требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту
- Статья 14.44. КоАП РФ. Недостоверное декларирование соответствия продукции
- Статья 14.45. КоАП РФ. Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия
- Статья 14.46. КоАП РФ. Нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия
- Статья 14.46.1. КоАП РФ. Нарушение обязательных требований к маркировке пищевой продукции, полученной с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащей такие организмы
- Статья 14.46.2 КоАП РФ. Непринятие изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) мер по предотвращению причинения вреда при обращении продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов
- Статья 14.47. КоАП РФ. Нарушение правил выполнения работ по сертификации
- Статья 14.48. КоАП РФ. Представление недостоверных результатов исследований (испытаний)
- Статья 14.49. КоАП РФ. Нарушение обязательных требований в отношении оборонной продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг)
- Статья 14.50. КоАП РФ. Неисполнение обязанностей и требований при осуществлении внешнеторговых бартерных сделок
- Статья 14.51. КоАП РФ. Нарушение законодательства Российской Федерации о туристской деятельности
- Статья 14.52. КоАП РФ. Нарушение саморегулируемой организацией обязанностей по раскрытию информации
- Статья 14.52.1 КоАП РФ. Нарушение саморегулируемой организацией арбитражных управляющих и ее должностными лицами требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих
- Статья 14.53. КоАП РФ. Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями
- Статья 14.54. КоАП РФ. Нарушение установленного порядка проведения специальной оценки условий труда
- Статья 14.55. КоАП РФ. Нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа
- Статья 14.55.1. КоАП РФ. Ликвидация или перепрофилирование головным исполнителем без согласования с государственным заказчиком производственных мощностей, обеспечивающих поставки продукции по государственному оборонному заказу
- Статья 14.55.2. КоАП РФ. Действия (бездействие) головного исполнителя, исполнителя, которые приводят или могут привести к необоснованному завышению цены продукции по государственному оборонному заказу, неисполнению либо ненадлежащему исполнению государственного контракта по государственному оборонному заказу
- Статья 14.56. КоАП РФ. Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов
- Статья 14.57. КоАП РФ. Нарушение законодательства Российской Федерации о потребительском кредите (займе) при совершении действий, направленных на возврат задолженности по договору потребительского кредита (займа)
- Статья 14.58. КоАП РФ. Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения на фильм
- Статья 14.59. КоАП РФ. Нарушение экспертной организацией требований законодательства Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации
- Статья 14.60. КоАП РФ. Нарушение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований законодательства Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации
- Статья 14.61. КоАП РФ. Нарушение установленного порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), газа, тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, сопряженное с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по их оплате
- Статья 14.62. КоАП РФ. Деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
- Статья 14.63 КоАП РФ. Нарушение саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования или строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства порядка предоставления документов и сведений в целях ведения государственного реестра указанных саморегулируемых организаций
- Статья 14.64 КоАП РФ. Нарушение саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования или строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства требований законодательства о градостроительной деятельности о хранении документов
- Глава 15. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг
- Статья 15.1. КоАП РФ. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов
- Статья 15.2 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 15.3. КоАП РФ. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе
- Статья 15.4. КоАП РФ. Нарушение срока представления сведений об открытии и о закрытии счета в банке или иной кредитной организации
- Статья 15.5. КоАП РФ. Нарушение сроков представления налоговой декларации
- Статья 15.6. КоАП РФ. Непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля
- Статья 15.7. КоАП РФ. Нарушение порядка открытия счета налогоплательщику
- Статья 15.8. КоАП РФ. Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога или сбора (взноса)
- Статья 15.9. КоАП РФ. Неисполнение банком решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента
- Статья 15.10. КоАП РФ. Неисполнение банком поручения государственного внебюджетного фонда
- Статья 15.11. КоАП РФ. Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности
- Статья 15.12. КоАП РФ. Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации
- Статья 15.13. КоАП РФ. Искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей
- Статья 15.14. КоАП РФ. Нецелевое использование бюджетных средств
- Статья 15.15. КоАП РФ. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита
- Статья 15.15.1. КоАП РФ. Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом
- Статья 15.15.2. КоАП РФ. Нарушение условий предоставления бюджетного кредита
- Статья 15.15.3. КоАП РФ. Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов
- Статья 15.15.4. КоАП РФ. Нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций
- Статья 15.15.5. КоАП РФ. Нарушение условий предоставления субсидий
- Статья 15.15.5-1 КоАП РФ. Невыполнение государственного (муниципального) задания
- Статья 15.15.6. КоАП РФ. Нарушение порядка представления бюджетной отчетности
- Статья 15.15.7. КоАП РФ. Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет
- Статья 15.15.8. КоАП РФ. Нарушение запрета на предоставление бюджетных кредитов и (или) субсидий
- Статья 15.15.9. КоАП РФ. Несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи
- Статья 15.15.10. КоАП РФ. Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств
- Статья 15.15.11. КоАП РФ. Нарушение сроков доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств
- Статья 15.15.12. КоАП РФ. Нарушение запрета на размещение бюджетных средств
- Статья 15.15.13. КоАП РФ. Нарушение сроков обслуживания и погашения государственного (муниципального) долга
- Статья 15.15.14. КоАП РФ. Нарушение срока направления информации о результатах рассмотрения дела в суде
- Статья 15.15.15. КоАП РФ. Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания
- Статья 15.15.16. КоАП РФ. Нарушение исполнения платежных документов и представления органа Федерального казначейства
- Статья 15.16 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 15.17. КоАП РФ. Недобросовестная эмиссия ценных бумаг
- Статья 15.18. КоАП РФ. Незаконные операции с эмиссионными ценными бумагами
- Статья 15.19. КоАП РФ. Нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на финансовых рынках
- Статья 15.20. КоАП РФ. Воспрепятствование осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами
- Статья 15.21. КоАП РФ. Неправомерное использование инсайдерской информации
- Статья 15.22. КоАП РФ. Нарушение правил ведения реестра владельцев ценных бумаг
- Статья 15.23 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 15.23.1. КоАП РФ. Нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью и владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов
- Статья 15.24 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 15.24.1. КоАП РФ. Незаконные выдача либо обращение документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства
- Статья 15.25. КоАП РФ. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
- Статья 15.26. КоАП РФ. Нарушение законодательства о банках и банковской деятельности
- Статья 15.26.1. КоАП РФ. Нарушение законодательства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности
- Статья 15.26.2. КоАП РФ. Нарушение ломбардом законодательства Российской Федерации
- Статья 15.26.3. КоАП РФ. Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй
- Статья 15.26.4. КоАП РФ. Неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности источниками формирования кредитных историй - организациями, имеющими вступившее в силу и не исполненное в течение 10 дней решение суда о взыскании с должника денежных сумм в связи с неисполнением им обязанности по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, по передаче в бюро кредитных историй информации об исполнении решения суда
- Статья 15.26.5. КоАП РФ. Неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности источниками формирования кредитных историй - организациями, являющимися заимодавцами по договорам займа (за исключением кредитных организаций, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов), представлять в бюро кредитных историй информацию о погашении займов
- Статья 15.27. КоАП РФ. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Статья 15.27.1. КоАП РФ. Оказание финансовой поддержки терроризму
- Статья 15.27.2. КоАП РФ. Неисполнение требований о предоставлении информации о лицах, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов
- Статья 15.28. КоАП РФ. Нарушение правил приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества
- Статья 15.29. КоАП РФ. Нарушение требований законодательства Российской Федерации, касающихся деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, репозитария, клиринговых организаций, лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, акционерных инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов
- Статья 15.30. КоАП РФ. Манипулирование рынком
- Статья 15.31. КоАП РФ. Незаконное использование слов "инвестиционный фонд" либо образованных на их основе словосочетаний
- Статья 15.32. КоАП РФ. Нарушение установленного законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании срока регистрации
- Статья 15.33. КоАП РФ. Нарушение установленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании порядка и сроков представления документов и (или) иных сведений в органы государственных внебюджетных фондов
- Статья 15.33.1. КоАП РФ. Невыполнение требований законодательства об обязательном медицинском страховании о размещении в сети "Интернет" информации об условиях осуществления деятельности в сфере обязательного медицинского страхования
- Статья 15.33.2 КоАП РФ. Нарушение установленных законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования порядка и сроков представления сведений (документов) в органы Пенсионного фонда Российской Федерации
- Статья 15.34. КоАП РФ. Сокрытие страхового случая
- Статья 15.34.1. КоАП РФ. Необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования
- Статья 15.35. КоАП РФ. Нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
- Статья 15.36. КоАП РФ. Неисполнение оператором платежной системы требований законодательства Российской Федерации о национальной платежной системе
- Статья 15.37. КоАП РФ. Нарушение требования о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности
- Статья 15.38. КоАП РФ. Нарушение законодательства Российской Федерации о кредитной кооперации и законодательства о сельскохозяйственной кооперации
- Статья 15.39. КоАП РФ. Нарушение требований законодательства Российской Федерации в части открытия в кредитной организации банковского счета и аккредитива, заключения договора банковского вклада (депозита) хозяйственным обществом и федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, открытия банковского и иного счета в кредитной организации, заключения договора банковского вклада (депозита) государственной корпорацией, государственной компанией и публично-правовой компанией, заключения договора банковского вклада (депозита) с Федеральным казначейством, государственными внебюджетными фондами (территориальными фондами обязательного медицинского страхования)
- Статья 15.40. КоАП РФ. Совершение уполномоченным банком операций, проведение которых не допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного оборонного заказа
- Статья 15.40.1 КоАП РФ. Неисполнение уполномоченным банком установленных законодательством Российской Федерации в сфере государственного оборонного заказа обязанностей при осуществлении банковского сопровождения сопровождаемой сделки
- Статья 15.41. КоАП РФ. Нарушение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности погашения и внесудебного урегулирования задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя
- Глава 16. Административные правонарушения в области таможенного дела
- Статья 16.1. КоАП РФ. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки
- Статья 16.2. КоАП РФ. Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров
- Статья 16.3. КоАП РФ. Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза или из Российской Федерации
- Статья 16.4. КоАП РФ. Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
- Статья 16.5. КоАП РФ. Нарушение режима зоны таможенного контроля
- Статья 16.6. КоАП РФ. Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы
- Статья 16.7. КоАП РФ. Представление недействительных документов при совершении таможенных операций
- Статья 16.8. КоАП РФ. Причаливание к находящимся под таможенным контролем водному судну или другим плавучим средствам
- Статья 16.9. КоАП РФ. Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата товаров или недоставка документов на них
- Статья 16.10. КоАП РФ. Несоблюдение порядка таможенного транзита
- Статья 16.11. КоАП РФ. Уничтожение, удаление, изменение либо замена средств идентификации
- Статья 16.12. КоАП РФ. Несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или представления документов и сведений
- Статья 16.13. КоАП РФ. Совершение грузовых или иных операций с товарами, находящимися под таможенным контролем, без разрешения или уведомления таможенного органа
- Статья 16.14. КоАП РФ. Нарушение порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо порядка совершения с ними операций
- Статья 16.15. КоАП РФ. Непредставление в таможенный орган отчетности
- Статья 16.16. КоАП РФ. Нарушение сроков временного хранения товаров
- Статья 16.17. КоАП РФ. Представление недействительных документов для выпуска товаров до подачи таможенной декларации
- Статья 16.18. КоАП РФ. Невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами
- Статья 16.19. КоАП РФ. Несоблюдение таможенного режима
- Статья 16.20. КоАП РФ. Незаконные пользование или распоряжение условно выпущенными товарами либо незаконное пользование арестованными товарами
- Статья 16.21. КоАП РФ. Незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка
- Статья 16.22. КоАП РФ. Нарушение сроков уплаты таможенных платежей
- Статья 16.23. КоАП РФ. Незаконное осуществление деятельности в области таможенного дела
- Статья 16.24. КоАП РФ. Незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами
- Глава 17. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти
- Статья 17.1. КоАП РФ. Невыполнение законных требований члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы
- Статья 17.2. КоАП РФ. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
- Статья 17.2.1. КоАП РФ. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
- Статья 17.2.2. КоАП РФ. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
- Статья 17.3. КоАП РФ. Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов
- Статья 17.4. КоАП РФ. Непринятие мер по частному определению суда или по представлению судьи
- Статья 17.5. КоАП РФ. Воспрепятствование явке в суд присяжного заседателя
- Статья 17.6. КоАП РФ. Непредставление информации для составления списков присяжных заседателей
- Статья 17.7. КоАП РФ. Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении
- Статья 17.8. КоАП РФ. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов
- Статья 17.8.1. КоАП РФ. Незаконное использование слов "судебный пристав", "пристав" и образованных на их основе словосочетаний
- Статья 17.9. КоАП РФ. Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод
- Статья 17.10. КоАП РФ. Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации
- Статья 17.11. КоАП РФ. Незаконное ношение государственных наград
- Статья 17.12. КоАП РФ. Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов
- Статья 17.13. КоАП РФ. Разглашение сведений о мерах безопасности
- Статья 17.14. КоАП РФ. Нарушение законодательства об исполнительном производстве
- Статья 17.15. КоАП РФ. Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера
- Статья 17.16 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 17.17. КоАП РФ. Нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом
- Глава 18. Административные правонарушения в области защиты Государственной границы РФ и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ
- Статья 18.1. КоАП РФ. Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации
- Статья 18.2. КоАП РФ. Нарушение пограничного режима в пограничной зоне
- Статья 18.3. КоАП РФ. Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Российской Федерации
- Статья 18.4. КоАП РФ. Нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации
- Статья 18.5. КоАП РФ. Нарушение правил, относящихся к мирному проходу через территориальное море Российской Федерации или к транзитному пролету через воздушное пространство Российской Федерации
- Статья 18.6. КоАП РФ. Нарушение порядка прохождения установленных контрольных пунктов (точек)
- Статья 18.7. КоАП РФ. Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы Российской Федерации
- Статья 18.8. КоАП РФ. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации
- Статья 18.9. КоАП РФ. Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства
- Статья 18.10. КоАП РФ. Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации
- Статья 18.11. КоАП РФ. Нарушение иммиграционных правил
- Статья 18.12. КоАП РФ. Нарушение беженцем или вынужденным переселенцем правил пребывания (проживания) в Российской Федерации
- Статья 18.13. КоАП РФ. Незаконная деятельность по трудоустройству граждан Российской Федерации за границей
- Статья 18.14. КоАП РФ. Незаконный провоз лиц через Государственную границу Российской Федерации
- Статья 18.15. КоАП РФ. Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства
- Статья 18.16. КоАП РФ. Нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых комплексах)
- Статья 18.17. КоАП РФ. Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности
- Статья 18.18. КоАП РФ. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства обязательных правил, связанных с исполнением принятого в отношении их решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации или о депортации, либо правил, связанных с реализацией международного договора Российской Федерации о реадмиссии, неосуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства, в отношении которых принято решение о прекращении процедуры реадмиссии, добровольного выезда из Российской Федерации в установленный срок
- Статья 18.19. КоАП РФ. Нарушение правил уведомления уполномоченных государственных органов об обучении или о прекращении обучения иностранных граждан и лиц без гражданства в образовательных организациях
- Статья 18.20. КоАП РФ. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за выдачей патента
- Глава 19. Административные правонарушения против порядка управления
- Статья 19.1. КоАП РФ. Самоуправство
- Статья 19.2. КоАП РФ. Умышленное повреждение или срыв печати (пломбы)
- Статья 19.3. КоАП РФ. Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации
- Статья 19.4. КоАП РФ. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль
- Статья 19.4.1. КоАП РФ. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
- Статья 19.4.2. КоАП РФ. Воспрепятствование осуществлению законной деятельности должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере государственного оборонного заказа, или должностных лиц его территориальных органов
- Статья 19.5. КоАП РФ. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль
- Статья 19.5.1. КоАП РФ. Неисполнение решения коллегиального органа, координирующего и организующего деятельность по противодействию терроризму
- Статья 19.6. КоАП РФ. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения
- Статья 19.6.1. КоАП РФ. Несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих контрольные функции, требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле
- Статья 19.6.2. КоАП РФ. Нарушение лицензионной комиссией субъекта Российской Федерации требований законодательства Российской Федерации о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
- Статья 19.7. КоАП РФ. Непредставление сведений (информации)
- Статья 19.7.1. КоАП РФ. Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов
- Статья 19.7.2. КоАП РФ. Непредставление информации и документов или представление заведомо недостоверных информации и документов в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере государственного оборонного заказа, орган внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
- Статья 19.7.2-1. КоАП РФ. Непредставление информации либо представление заведомо недостоверной информации в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
- Статья 19.7.3. КоАП РФ. Непредставление информации в Банк России
- Статья 19.7.4 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 19.7.5. КоАП РФ. Непредставление информации об актах незаконного вмешательства
- Статья 19.7.5-1. КоАП РФ. Нарушение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем установленного порядка представления уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности
- Статья 19.7.5-2. КоАП РФ. Непредставление сведений некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента
- Статья 19.7.6. КоАП РФ. Незаконный отказ в доступе должностного лица налогового органа к осмотру территорий, помещений налогоплательщика, в отношении которого проводится налоговая проверка
- Статья 19.7.7. КоАП РФ. Непредоставление информации в единую федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах
- Статья 19.7.8. КоАП РФ. Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения
- Статья 19.7.9. КоАП РФ. Непредставление сведений в автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале транспортных средств
- Статья 19.7.10. КоАП РФ. Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
- Статья 19.7.10-1 КоАП РФ. Неисполнение владельцем новостного агрегатора предписаний федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, о прекращении распространения новостной информации
- Статья 19.7.10-2 КоАП РФ. Неисполнение владельцем аудиовизуального сервиса требований федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, об устранении нарушений законодательства Российской Федерации
- Статья 19.7.11. КоАП РФ. Нарушение требований жилищного законодательства к предоставлению сведений, необходимых для учета наемных домов социального использования
- Статья 19.7.12. КоАП РФ. Непредставление или ненадлежащее представление сведений (информации) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области приватизации и управления государственным имуществом
- Статья 19.7.13 КоАП РФ. Непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров
- Статья 19.7.14 КоАП РФ. Непредставление сведений либо представление недостоверных сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
- Статья 19.8. КоАП РФ. Непредставление ходатайств, уведомлений (заявлений), сведений (информации) в федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы, органы регулирования естественных монополий или органы, уполномоченные в области экспортного контроля
- Статья 19.8.1. КоАП РФ. Непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального комплекса
- Статья 19.8.2. КоАП РФ. Непредставление ходатайств, уведомлений (информации), сведений (информации) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации
- Статья 19.8.3. КоАП РФ. Нарушение установленного порядка подачи уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве
- Статья 19.9. КоАП РФ. Нарушение порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных объектов
- Статья 19.10. КоАП РФ. Нарушение законодательства о наименованиях географических объектов
- Статья 19.11. КоАП РФ. Нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения Государственного герба Российской Федерации
- Статья 19.12. КоАП РФ. Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания
- Статья 19.13. КоАП РФ. Заведомо ложный вызов специализированных служб
- Статья 19.14. КоАП РФ. Нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих
- Статья 19.15. КоАП РФ. Проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта)
- Статья 19.15.1. КоАП РФ. Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации
- Статья 19.15.2. КоАП РФ. Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении
- Статья 19.16. КоАП РФ. Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности
- Статья 19.17. КоАП РФ. Незаконное изъятие документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), или принятие документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), в залог
- Статья 19.18. КоАП РФ. Представление ложных сведений для получения документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо других документов, удостоверяющих личность или гражданство
- Статья 19.19. КоАП РФ. Нарушение законодательства об обеспечении единства измерений
- Статья 19.20. КоАП РФ. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)
- Статья 19.21. КоАП РФ. Несоблюдение порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с ним
- Статья 19.22. КоАП РФ. Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок
- Статья 19.23. КоАП РФ. Подделка документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передача либо сбыт
- Статья 19.24. КоАП РФ. Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре
- Статья 19.25. КоАП РФ. Неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей
- Статья 19.26. КоАП РФ. Заведомо ложное заключение эксперта
- Статья 19.27. КоАП РФ. Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета
- Статья 19.28. КоАП РФ. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица
- Статья 19.29. КоАП РФ. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего
- Статья 19.30. КоАП РФ. Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса
- Статья 19.31. КоАП РФ. Нарушение сроков хранения рекламных материалов
- Статья 19.32. КоАП РФ. Нарушение законодательства об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания
- Статья 19.33. КоАП РФ. Невыполнение требований о представлении образцов продукции, документов или сведений, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) в сфере технического регулирования
- Статья 19.34. КоАП РФ. Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента
- Статья 19.35. КоАП РФ. Воспрепятствование законной деятельности народного дружинника или внештатного сотрудника полиции
- Статья 19.36. КоАП РФ. Совершение народным дружинником или внештатным сотрудником полиции действий, нарушающих права и законные интересы граждан или организаций
- Статья 19.37. КоАП РФ. Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства
- Глава 20. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность
- Статья 20.1. КоАП РФ. Мелкое хулиганство
- Статья 20.2. КоАП РФ. Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования
- Статья 20.2.1 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 20.2.2. КоАП РФ. Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка
- Статья 20.2.3 КоАП РФ. Невыполнение обязанностей по информированию граждан, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления о принятии организатором публичного мероприятия решения об отказе от проведения публичного мероприятия либо подача уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения
- Статья 20.3. КоАП РФ. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами
- Статья 20.4. КоАП РФ. Нарушение требований пожарной безопасности
- Статья 20.5. КоАП РФ. Нарушение требований режима чрезвычайного положения
- Статья 20.6. КоАП РФ. Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- Статья 20.7. КоАП РФ. Нарушение правил гражданской обороны
- Статья 20.8. КоАП РФ. Нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием
- Статья 20.9. КоАП РФ. Установка на гражданском или служебном оружии приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения
- Статья 20.10. КоАП РФ. Незаконные изготовление, продажа или передача пневматического оружия
- Статья 20.11. КоАП РФ. Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет
- Статья 20.12. КоАП РФ. Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к нему
- Статья 20.13. КоАП РФ. Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах
- Статья 20.14. КоАП РФ. Нарушение правил сертификации оружия и патронов к нему
- Статья 20.15. КоАП РФ. Продажа механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковыми устройствами либо искровыми разрядниками, без соответствующей лицензии
- Статья 20.16. КоАП РФ. Незаконная частная детективная или охранная деятельность
- Статья 20.17. КоАП РФ. Нарушение пропускного режима охраняемого объекта
- Статья 20.18. КоАП РФ. Блокирование транспортных коммуникаций
- Статья 20.19. КоАП РФ. Нарушение особого режима в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО)
- Статья 20.20. КоАП РФ. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах
- Статья 20.21. КоАП РФ. Появление в общественных местах в состоянии опьянения
- Статья 20.22. КоАП РФ. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ
- Статья 20.23. КоАП РФ. Нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации
- Статья 20.24. КоАП РФ. Незаконное использование специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, в частной детективной или охранной деятельности
- Статья 20.25. КоАП РФ. Уклонение от исполнения административного наказания
- Статья 20.26. КоАП РФ. Самовольное прекращение работы как средство разрешения коллективного или индивидуального трудового спора
- Статья 20.27. КоАП РФ. Нарушение правового режима контртеррористической операции
- Статья 20.28. КоАП РФ. Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности
- Статья 20.29. КоАП РФ. Производство и распространение экстремистских материалов
- Статья 20.30. КоАП РФ. Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса
- Статья 20.31. КоАП РФ. Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований
- Статья 20.32. КоАП РФ. Нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований
- Статья 20.33. КоАП РФ. Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности
- Статья 20.34 КоАП РФ. Нарушение требований к оборудованию инженерно-техническими средствами охраны важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии Российской Федерации
- Глава 21. Административные правонарушения в области воинского учета
- Статья 21.1. КоАП РФ. Непредставление в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет
- Статья 21.2. КоАП РФ. Неоповещение граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет
- Статья 21.3. КоАП РФ. Несвоевременное представление сведений об изменениях состава постоянно проживающих граждан или граждан, пребывающих более трех месяцев в месте временного пребывания, состоящих или обязанных состоять на воинском учете
- Статья 21.4. КоАП РФ. Несообщение сведений о гражданах, состоящих или обязанных состоять на воинском учете
- Статья 21.5. КоАП РФ. Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету
- Статья 21.6. КоАП РФ. Уклонение от медицинского обследования
- Статья 21.7. КоАП РФ. Умышленные порча или утрата документов воинского учета
- Раздел III. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях
- Глава 22. Общие положения
- Статья 22.1. КоАП РФ. Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях
- Статья 22.2. КоАП РФ. Полномочия должностных лиц
- Статья 22.3. КоАП РФ. Подведомственность дел об административных правонарушениях в случае упразднения, реорганизации или переименования органов (должностей должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях
- Глава 23. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях
- Статья 23.1. КоАП РФ. Судьи
- Статья 23.2. КоАП РФ. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
- Статья 23.3. КоАП РФ. Органы внутренних дел (полиция)
- Статья 23.4. КоАП РФ. Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы
- Статья 23.5. КоАП РФ. Налоговые органы
- Статья 23.6 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 23.7. КоАП РФ. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере
- Статья 23.7.1. КоАП РФ. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере
- Статья 23.8. КоАП РФ. Таможенные органы
- Статья 23.9. КоАП РФ. Органы экспортного контроля
- Статья 23.10. КоАП РФ. Пограничные органы
- Статья 23.11. КоАП РФ. Военные комиссариаты
- Статья 23.12. КоАП РФ. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
- Статья 23.13. КоАП РФ. Органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор
- Статья 23.13.1 КоАП РФ. Органы, осуществляющие контроль за выпуском генно-инженерно-модифицированных организмов в окружающую среду
- Статья 23.14. КоАП РФ. Органы, осуществляющие государственный ветеринарный надзор
- Статья 23.14.1 КоАП РФ. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения
- Статья 23.15. КоАП РФ. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный карантинный фитосанитарный надзор, государственный надзор в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами и государственный земельный надзор (в отношении использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения)
- Статья 23.16 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 23.17 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 23.18 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 23.19 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 23.20 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 23.21. КоАП РФ. Органы, осуществляющие государственный земельный надзор
- Статья 23.22. КоАП РФ. Органы, осуществляющие государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр
- Статья 23.22.1 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 23.23. КоАП РФ. Органы, осуществляющие государственный надзор в области использования и охраны водных объектов
- Статья 23.23.1 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 23.24. КоАП РФ. Органы, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)
- Статья 23.24.1. КоАП РФ. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)
- Статья 23.25. КоАП РФ. Органы, осуществляющие государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий
- Статья 23.26. КоАП РФ. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания
- Статья 23.27. КоАП РФ. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов
- Статья 23.28. КоАП РФ. Федеральный орган исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
- Статья 23.29. КоАП РФ. Органы, осуществляющие государственный экологический надзор
- Статья 23.30. КоАП РФ. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор
- Статья 23.31. КоАП РФ. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности, федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений, государственный горный надзор
- Статья 23.32 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 23.33. КоАП РФ. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии
- Статья 23.34. КоАП РФ. Органы, осуществляющие федеральный государственный пожарный надзор
- Статья 23.35. КоАП РФ. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие региональный государственный надзор в области технического состояния самоходных машин и других видов техники
- Статья 23.36. КоАП РФ. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный транспортный надзор
- Статья 23.36.1. КоАП РФ. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие региональный государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси
- Статья 23.36.2 КоАП РФ. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
- Статья 23.37 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 23.38 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 23.39 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 23.40. КоАП РФ. Органы государственной инспекции по маломерным судам
- Статья 23.41 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 23.42. КоАП РФ. Органы, уполномоченные в области авиации
- Статья 23.43. КоАП РФ. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области использования воздушного пространства
- Статья 23.44. КоАП РФ. Органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
- Статья 23.45. КоАП РФ. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за обеспечением защиты государственной тайны
- Статья 23.46. КоАП РФ. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственный контроль в области обращения и защиты информации
- Статья 23.47 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 23.48. КоАП РФ. Федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы
- Статья 23.49. КоАП РФ. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей
- Статья 23.50. КоАП РФ. Органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
- Статья 23.51. КоАП РФ. Органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов)
- Статья 23.52. КоАП РФ. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований к продукции и (или) федеральный государственный метрологический надзор
- Статья 23.53. КоАП РФ. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий официальный статистический учет и контроль в сфере официального статистического учета
- Статья 23.54 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 23.55. КоАП РФ. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие региональный государственный жилищный надзор
- Статья 23.56. КоАП РФ. Органы, осуществляющие государственный строительный надзор
- Статья 23.57. КоАП РФ. Органы, осуществляющие государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия
- Статья 23.58. КоАП РФ. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный надзор в области геодезии и картографии
- Статья 23.59. КоАП РФ. Органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) в сфере естественных монополий
- Статья 23.60. КоАП РФ. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области валютного контроля
- Статья 23.61. КоАП РФ. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
- Статья 23.62. КоАП РФ. Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Статья 23.63 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 23.64. КоАП РФ. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
- Статья 23.65 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 23.66. КоАП РФ. Контрольные органы в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
- Статья 23.67 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 23.68. КоАП РФ. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов
- Статья 23.69. КоАП РФ. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
- Статья 23.70 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 23.71. КоАП РФ. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного контроля за деятельностью саморегулируемых организаций в области энергетического обследования
- Статья 23.72 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 23.73 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 23.74. КоАП РФ. Банк России
- Статья 23.75 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 23.76. КоАП РФ. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственный надзор в области уничтожения химического оружия
- Статья 23.77. КоАП РФ. Военная автомобильная инспекция
- Статья 23.78. КоАП РФ. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации
- Статья 23.79. КоАП РФ. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
- Статья 23.79.1. КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 23.79.2. КоАП РФ. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- Статья 23.80. КоАП РФ. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций
- Статья 23.81. КоАП РФ. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения
- Статья 23.82. КоАП РФ. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере государственного оборонного заказа
- Статья 23.83. КоАП РФ. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
- Статья 23.84. КоАП РФ. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов
- Статья 23.85 КоАП РФ. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации
- Статья 23.86 КоАП РФ. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
- Статья 23.87 КоАП РФ. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения
- Статья 23.88 КоАП РФ. Органы военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации
- Раздел IV. Производство по делам об административных правонарушениях
- Глава 24. Общие положения
- Статья 24.1. КоАП РФ. Задачи производства по делам об административных правонарушениях
- Статья 24.2. КоАП РФ. Язык, на котором ведется производство по делам об административных правонарушениях
- Статья 24.3. КоАП РФ. Открытое рассмотрение дел об административных правонарушениях
- Статья 24.3.1. КоАП РФ. Доведение до сведения участников производства по делу об административном правонарушении информации о поступивших судье внепроцессуальных обращениях
- Статья 24.4. КоАП РФ. Ходатайства
- Статья 24.5. КоАП РФ. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении
- Статья 24.6. КоАП РФ. Прокурорский надзор
- Статья 24.7. КоАП РФ. Издержки по делу об административном правонарушении
- Глава 25. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и обязанности
- Статья 25.1. КоАП РФ. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении
- Статья 25.2. КоАП РФ. Потерпевший
- Статья 25.3. КоАП РФ. Законные представители физического лица
- Статья 25.4. КоАП РФ. Законные представители юридического лица
- Статья 25.5. КоАП РФ. Защитник и представитель
- Статья 25.5.1. КоАП РФ. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
- Статья 25.6. КоАП РФ. Свидетель
- Статья 25.7. КоАП РФ. Понятой
- Статья 25.8. КоАП РФ. Специалист
- Статья 25.9. КоАП РФ. Эксперт
- Статья 25.10. КоАП РФ. Переводчик
- Статья 25.11. КоАП РФ. Прокурор
- Статья 25.12. КоАП РФ. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делу об административном правонарушении
- Статья 25.13. КоАП РФ. Отводы лиц, участие которых в производстве по делу об административном правонарушении не допускается
- Статья 25.14. КоАП РФ. Возмещение расходов потерпевшему, его законным представителям, свидетелю, специалисту, эксперту, переводчику и понятому
- Статья 25.15. КоАП РФ. Извещение лиц, участвующих в производстве по делу об административном правонарушении
- Глава 26. Предмет доказывания. Доказательства. Оценка доказательств
- Статья 26.1. КоАП РФ. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении
- Статья 26.2. КоАП РФ. Доказательства
- Статья 26.3. КоАП РФ. Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей
- Статья 26.4. КоАП РФ. Экспертиза
- Статья 26.5. КоАП РФ. Взятие проб и образцов
- Статья 26.6. КоАП РФ. Вещественные доказательства
- Статья 26.7. КоАП РФ. Документы
- Статья 26.8. КоАП РФ. Показания специальных технических средств
- Статья 26.9. КоАП РФ. Поручения и запросы по делу об административном правонарушении
- Статья 26.10. КоАП РФ. Истребование сведений
- Статья 26.11. КоАП РФ. Оценка доказательств
- Глава 27. Применение мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях
- Статья 27.1. КоАП РФ. Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении
- Статья 27.2. КоАП РФ. Доставление
- Статья 27.3. КоАП РФ. Административное задержание
- Статья 27.4. КоАП РФ. Протокол об административном задержании
- Статья 27.5. КоАП РФ. Сроки административного задержания
- Статья 27.6. КоАП РФ. Место и порядок содержания задержанных лиц
- Статья 27.7. КоАП РФ. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице
- Статья 27.8. КоАП РФ. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов
- Статья 27.9. КоАП РФ. Досмотр транспортного средства
- Статья 27.10. КоАП РФ. Изъятие вещей и документов
- Статья 27.11. КоАП РФ. Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей
- Статья 27.12. КоАП РФ. Отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опьянения
- Статья 27.12.1. КоАП РФ. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения
- Статья 27.13. КоАП РФ. Задержание транспортного средства
- Статья 27.13.1. КоАП РФ. Задержание судна, доставленного в порт Российской Федерации
- Статья 27.14. КоАП РФ. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей
- Статья 27.14.1. КоАП РФ. Арест судна, доставленного в порт Российской Федерации
- Статья 27.15. КоАП РФ. Привод
- Статья 27.16. КоАП РФ. Временный запрет деятельности
- Статья 27.17. КоАП РФ. Срок временного запрета деятельности
- Статья 27.18. КоАП РФ. Залог за арестованное судно
- Статья 27.19. КоАП РФ. Помещение в специальные учреждения иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации
- Статья 27.20 КоАП РФ. Арест имущества в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за незаконное вознаграждение от имени юридического лица
- Глава 28. Возбуждение дела об административном правонарушении
- Статья 28.1. КоАП РФ. Возбуждение дела об административном правонарушении
- Статья 28.1.1. КоАП РФ. Протокол осмотра места совершения административного правонарушения
- Статья 28.2. КоАП РФ. Протокол об административном правонарушении
- Статья 28.3. КоАП РФ. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях
- Статья 28.4. КоАП РФ. Возбуждение дел об административных правонарушениях прокурором
- Статья 28.5. КоАП РФ. Сроки составления протокола об административном правонарушении
- Статья 28.6. КоАП РФ. Назначение административного наказания без составления протокола
- Статья 28.7. КоАП РФ. Административное расследование
- Статья 28.8. КоАП РФ. Направление протокола (постановления прокурора) об административном правонарушении для рассмотрения дела об административном правонарушении
- Статья 28.9. КоАП РФ. Прекращение производства по делу об административном правонарушении до передачи дела на рассмотрение
- Глава 29. Рассмотрение дела об административном правонарушении
- Статья 29.1. КоАП РФ. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении
- Статья 29.2. КоАП РФ. Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела об административном правонарушении судьей, членом коллегиального органа, должностным лицом
- Статья 29.3. КоАП РФ. Самоотвод и отвод судьи, члена коллегиального органа, должностного лица
- Статья 29.4. КоАП РФ. Определение, постановление, выносимые при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении
- Статья 29.5. КоАП РФ. Место рассмотрения дела об административном правонарушении
- Статья 29.6. КоАП РФ. Сроки рассмотрения дела об административном правонарушении
- Статья 29.7. КоАП РФ. Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении
- Статья 29.8. КоАП РФ. Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении
- Статья 29.9. КоАП РФ. Виды постановлений и определений по делу об административном правонарушении
- Статья 29.10. КоАП РФ. Постановление по делу об административном правонарушении
- Статья 29.11. КоАП РФ. Объявление постановления по делу об административном правонарушении
- Статья 29.12. КоАП РФ. Определение по делу об административном правонарушении
- Статья 29.12.1. КоАП РФ. Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок
- Статья 29.13. КоАП РФ. Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения
- Статья 29.14 КоАП РФ. Участие в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи
- Глава 29.1. Правовая помощь по делам об административных правонарушениях
- Статья 29.1.1. КоАП РФ. Направление запроса о правовой помощи
- Статья 29.1.2. КоАП РФ. Содержание и форма запроса о правовой помощи
- Статья 29.1.3. КоАП РФ. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства
- Статья 29.1.4. КоАП РФ. Вызов свидетеля, потерпевшего, их представителей, эксперта, находящихся за пределами территории Российской Федерации
- Статья 29.1.5. КоАП РФ. Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи
- Статья 29.1.6. КоАП РФ. Направление материалов дела об административном правонарушении для осуществления административного преследования
- Статья 29.1.7. КоАП РФ. Исполнение запроса об осуществлении административного преследования или о возбуждении дела об административном правонарушении на территории Российской Федерации
- Глава 30. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях
- Статья 30.1. КоАП РФ. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении
- Статья 30.2. КоАП РФ. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении
- Статья 30.3. КоАП РФ. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении
- Статья 30.4. КоАП РФ. Подготовка к рассмотрению жалобы на постановление по делу об административном правонарушении
- Статья 30.5. КоАП РФ. Сроки рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении
- Статья 30.6. КоАП РФ. Рассмотрение жалобы на постановление по делу об административном правонарушении
- Статья 30.7. КоАП РФ. Решение по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении
- Статья 30.8. КоАП РФ. Оглашение решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении
- Статья 30.9. КоАП РФ. Пересмотр решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении
- Статья 30.10. КоАП РФ. Принесение протеста на не вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении и последующие решения
- Статья 30.11 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 30.12. КоАП РФ. Право на обжалование, опротестование вступивших в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов
- Статья 30.13. КоАП РФ. Суды, рассматривающие жалобы, протесты на вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов
- Статья 30.14. КоАП РФ. Подача жалобы, принесение протеста на вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов
- Статья 30.15. КоАП РФ. Принятие к рассмотрению жалобы, протеста на вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов
- Статья 30.16. КоАП РФ. Пределы и сроки рассмотрения жалобы, протеста на вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов
- Статья 30.17. КоАП РФ. Виды постановлений, принимаемых по результатам рассмотрения жалобы, протеста на вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов
- Статья 30.18. КоАП РФ. Содержание постановления, принимаемого по результатам рассмотрения жалобы, протеста на вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов
- Статья 30.19. КоАП РФ. Вступление в законную силу постановления, принятого по результатам рассмотрения жалобы, протеста на вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов
- Раздел V. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях
- Глава 31. Общие положения
- Статья 31.1. КоАП РФ. Вступление постановления по делу об административном правонарушении в законную силу
- Статья 31.2. КоАП РФ. Обязательность постановления по делу об административном правонарушении
- Статья 31.3. КоАП РФ. Обращение постановления по делу об административном правонарушении к исполнению
- Статья 31.4. КоАП РФ. Приведение в исполнение постановления по делу об административном правонарушении
- Статья 31.5. КоАП РФ. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении административного наказания
- Статья 31.6. КоАП РФ. Приостановление исполнения постановления о назначении административного наказания
- Статья 31.7. КоАП РФ. Прекращение исполнения постановления о назначении административного наказания
- Статья 31.8. КоАП РФ. Разрешение вопросов, связанных с исполнением постановления о назначении административного наказания
- Статья 31.9. КоАП РФ. Давность исполнения постановления о назначении административного наказания
- Статья 31.10. КоАП РФ. Окончание производства по исполнению постановления о назначении административного наказания
- Статья 31.11. КоАП РФ. Исполнение постановления о назначении административного наказания лицу, проживающему или находящемуся за пределами Российской Федерации и не имеющему на территории Российской Федерации имущества
- Глава 32. Порядок исполнения отдельных видов административных наказаний
- Статья 32.1. КоАП РФ. Исполнение постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения
- Статья 32.2. КоАП РФ. Исполнение постановления о наложении административного штрафа
- Статья 32.3 КоАП РФ. Утратила силу
- Статья 32.4. КоАП РФ. Исполнение постановления о конфискации вещи, явившейся орудием совершения или предметом административного правонарушения
- Статья 32.5. КоАП РФ. Органы, исполняющие постановления о лишении специального права
- Статья 32.6. КоАП РФ. Порядок исполнения постановления о лишении специального права
- Статья 32.7. КоАП РФ. Исчисление срока лишения специального права
- Статья 32.8. КоАП РФ. Исполнение постановления об административном аресте
- Статья 32.9. КоАП РФ. Исполнение постановления об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства
- Статья 32.10. КоАП РФ. Порядок исполнения постановления об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства
- Статья 32.11. КоАП РФ. Исполнение постановления о дисквалификации
- Статья 32.12. КоАП РФ. Исполнение постановления об административном приостановлении деятельности
- Статья 32.13. КоАП РФ. Исполнение постановления о назначении обязательных работ
- Статья 32.14. КоАП РФ. Исполнение постановления об административном запрете на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения